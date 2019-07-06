شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ساعة احتجاز.. طيران الأمن ينقذ شاباً علق بجبال السودة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شارك طيران الأمن، صباح اليوم، في عمليات إنقاذ الشاب عبدالعزيز مخافة المحتجز بأحد المواقع الوعرة بالسودة بعد 20 ساعة من احتجازه.

يذكر أن الشاب قد احتجز عند الساعة 2:30 من ظهر أمس، فيما نقل من موقع تمركز سيارات الإسعاف الساعة 10 من صباح اليوم هو واثنان من أفراد الدفاع المدني بالهلال الأحمر لمستشفى عسير لتجرى لهم الفحوصات اللازمة وغادر المستشفى لمنزله ولله الحمد، في حين لايزال اثنان من رجال الدفاع المدني يتلقيان العلاج بالمستشفى.

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وكانت الجهات المختصة بمنطقة عسير وفريق ساعد للبحث والإنقاذ قد شرعت منذ أمس في محاولة لإنقاذ المواطن عبدالعزيز مخافة الذي علق في منطقة وعرة في السودة.