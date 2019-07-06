حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا بلغ 2.9 مليار دولار في 2018

القاهرة — سبوتنيك. وأوضح رئيس غرفة قطر، بحسب الوكالة الرسمية (قنا)، أن عدد الشركات المشتركة بين قطر وبريطانيا، والتي تعمل في السوق القطري، بلغ نحو 675 شركة، تغطي مختلف القطاعات.

© REUTERS / Murad Sezer

وتشارك غرفة قطر، حاليا، في أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية المشتركة، التي عقدت بمركز الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن.

وينظم القمة كل من، اتحاد الغرف العربية، والغرفة التجارية العربية — البريطانية، وجامعة الدول العربية.

ووفقا لبيانات الغرفة، فإن الصادرات القطرية غير النفطية حققت، خلال العام 2018، نموا بنسبة 35.1 بالمئة؛ حيث بلغت قيمتها الاجمالية نحو 24.4 مليار ريال (6.86 مليار دولار)، مقارنة مع 18.05مليار ريال (4.95 مليار دولار)، خلال 2017.