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القاهرة — سبوتنيك. وأوضح رئيس غرفة قطر، بحسب الوكالة الرسمية (قنا)، أن عدد الشركات المشتركة بين قطر وبريطانيا، والتي تعمل في السوق القطري، بلغ نحو 675 شركة، تغطي مختلف القطاعات.
© REUTERS / Murad Sezer
وينظم القمة كل من، اتحاد الغرف العربية، والغرفة التجارية العربية — البريطانية، وجامعة الدول العربية.
ووفقا لبيانات الغرفة، فإن الصادرات القطرية غير النفطية حققت، خلال العام 2018، نموا بنسبة 35.1 بالمئة؛ حيث بلغت قيمتها الاجمالية نحو 24.4 مليار ريال (6.86 مليار دولار)، مقارنة مع 18.05مليار ريال (4.95 مليار دولار)، خلال 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا بلغ 2.9 مليار دولار في 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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