دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع توقعات بإنخفاض كبير في أرباح سامسونج خلال الفترة القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.

تنخفض أرباح العملاق الكوري سنوياً بنسبة 56%، ومن جديد تشير توقعات سامسونج بإستمرار هذا الإنخفاض في الأرباح خلال هذا الربع أيضاً.

لن يكون هذا الربع الأفضل لشركة سامسونج بالتأكيد، حيث تستمر العملاق الكوري في تسجيل إنخفاض سنوي في الأرباح وصل إلى ما يعادل 5.6 مليار دولار سنوياً.

طالبت العملاق الكوري شركة ابل خلال الفترة الماضية بتعويض نتيجة لأوامر توريد شاشات OLED التي لم يتم تأكيدها والتي أدت إلى خسائر لدى شركة سامسونج بالتأكيد.

أيضاً في الوقت الذي وضعت فيه سامسونج توقعات بخسائر جديدة في الأرباح في الربع الثاني، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل حول هذه الأسباب التي تسببت في إرتفاع خسائر الشركة من جديد.

Advertisements

ولقد سجلت سامسونج إرتفاع في الأرباح في الربع الأول مع بدء مبيعات سلسلة Galaxy S10 وإصدارات الشركة من سلسلة هواتف Galaxy A، إلا أن هذا الإرتفاع في الأرباح لم يستمر إلى الكثير من الوقت.

يذكر أن سامسونج تواجه بعض العقبات المختلفة في الفترة الأخيرة، مع تأخر إطلاق هاتفها القابل للطي Galaxy Fold نتيجة للمشاكل التي ظهرت في وحدات المعاينة، كما أن الشركة تواجه دعوى قضائية في إستراليا مع إتهامات موجهه للعملاق الكوري بالإعلانات الزائفة حول مقاومة هواتفها للماء، إلا أن سامسونج على وشك الإعلان عن هاتف Galaxy Note 10 في أغسطس لذا نترقب مدى تأثير هذا الإعلان على أرباح الشركة خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع توقعات بإنخفاض كبير في أرباح سامسونج خلال الفترة القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.