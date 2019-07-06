شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية العراقى يؤكد ضرورة تفعيل العمل الاستخبارى من خلال استخدام أحدث التقنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم،السبت، ضرورة تفعيل العمل الاستخباري من خلال استخدام أحدث التقنيات.

وقال الياسري - خلال المؤتمر الأمني في محافظة واسط - أن المنهج الذي تعمل عليه وزارة الداخلية هو "العمل الاستخباراتي"، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على استقطاب أجهزة جديدة لرفع كفاءة الاستخبارات بشكل أفضل مما هو عليه الآن.

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وشدد - وفقا لوكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) - على ضرورة أن يكون هناك تعامل "جميل مع المواطن"، مطالبا الجميع بالتعاون من قائد "واسط" الجديد علاء غريب المعروف بكفاءته وعمله الجيد.

وأوضح وزير الداخلية أن مهمة وزارة الداخلية هو حفظ النظام العام في البلاد وهذه هي مهمة أخلاقية وإنسانية والمجتمعات لا تتطور إلا بوجود الأمن. والأمن لا يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع.