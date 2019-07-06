شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى العراقى يحبط هجوما لداعش شمال شرق ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي ، اليوم السبت ، إحباط هجوم لتنظيم "داعش" شمال شرق ديالي.

وقال الحشد - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - :"إن قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي تمكنت من إحباط هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على بعض نقاط المرابطة الأمنية قرب ناحية السعدية شمال شرق ديالي"..مشيرا إلى أن داعش يحاول بين فترة وأخرى أن يحدث خرقا أمنيا في محافظة ديالي لكن جميع محاولاته تبوء بالفشل.

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والحشد الشعبي العراقي، هي قوات نظامية عراقية وجزء من القوات المسلحة العراقية تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة ومؤلفة من حوالي 67 فصيلاً ، تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية في النجف الأشرف في 13 يونيو 2014 وذلك بعد سيطرة تنظيم (داعش) على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد.

وصوّت البرلمان العراقي في العام 2016 على اعتبار قوات الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة العراقية، لكن تلك الصبغة القانونية لم تغلق باب الجدل والمطالبات بحل تلك الفصائل أو دمجها في صفوف الجيش والشرطة.