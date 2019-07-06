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واختارت اللجنة أن تضم "مدافن دلمون" في البحرين، إلى قائمة التراث العالمي، مشيدة بالمقابر "لخصائصها الفريدة عالميا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
© AFP 2019 / Hussein FALEH
وتتكون مدافن دلمون، التي شيدت بين عامي 2050 و1750 قبل الميلاد، من 21 موقعا أثريا تقع فى الجزء الغربى من الجزيرة، وتعد 6 من هذه المواقع مقابر تتألف من عشرات إلى عدة آلاف من المدافن، إذ يبلغ إجمالى عددها 11774 قبرا تتخذ شكل أبراج أسطوانية منخفضة.
وتشمل المواقع الـ 51 الأخرى، 17 مقبرة ملكية شيدت على شكل أبراج منفصلة مكونة من مستويين، وتقف هذه المدافن شاهدا على ازدهار حضارة دلمون في وقت مبكر فى الألفية الثانية قبل الميلاد، إذ اكتسبت البحرين أهمية اقتصادية كمركز تجاري، الأمر الذى أتاح للسكان تطوير تقاليد دفن معقدة لجميع السكان.
وتتميز هذه المدافن بخصائص فريدة من نوعها على مستوى العالم من حيث عددها وكثافتها وحجمها، وكذلك تفاصيل بناءها على غرار حجرات الدفن المجهزة بالأقبية.
يأتي إدراج "مدافن دلمون البحرينية"، بعد يوم من إدراج مدينة بابل التاريخية العراقية، على لائحة التراث العالمي خلال مؤتمر لجنة التراث العالمي، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في باكو.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد بابل العراقية... دولة خليجية تدخل في قائمة التراث العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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