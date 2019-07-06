العراق يرد على أنباء وصول قوات أمريكية جديدة إلى قاعدة عين الأسد

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الخلية العميد يحيى رسول، في بيان، "نشرت بعض القنوات والوكالات الخبرية خبر وصول دفعة جديدة من القوات الأمريكية إلى قاعدة عين الأسد، وبعد التدقيق مع قيادة عمليات الجزيرة أكدت أن الخبر عار عن الصحة وبعيد عن المصداقية".
ودعا العميد رسول وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومة من خلال خلية الإعلام الأمني، باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر القصة الأمنية الرسمية، و "ترك المصادر التي تحرج الوكالات الخبرية وتضع مصداقيتها على المحك مع جمهورها للحصول على السبق، على حساب الدقة والمصداقية".
كانت وسائل إعلام عراقية نشرت، في وقت سابق اليوم، أنباء نقلتها عن مصادر أمنية تفيد بوصول دفعة جديدة من القوات الأمريكية إلى قاعدة عين الأسد غربي الأنبار كبرى المحافظات العراقية.
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