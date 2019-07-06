هذا الموضوع Asus تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف ROG Phone 2 في 23 من يوليو ظهر على التقنية بلا حدود.
نشرت شركة Asus إعلان تشويقي جديد تؤكد فيه على موعد مؤتمر ROG Phone 2 الذي يعقد في 23 من شهر يوليو الجاري.
تستعد شركة Asus لإطلاق إصدارها الثاني من الهواتف المخصصة للألعاب ROG Phone 2 في 23 من يوليو وفقاً للإعلان التشويقي الذي نشر من الشركة على Weibo مؤخراً.
ومن المقرر أن يأتي هاتف ROG Phone 2 بمعدل تحديث في الشاشة يصل إلى 120Hz، أي أعلى من معدل 90Hz الذي قدم من Asus في إصدارها الأول المخصص للألعاب ROG Phone.
ولقد أشارت التسريبات إلى أن هاتف ROG Phone 2 يدعم شاحن بقدرة 30W بتقنية الشحن السريع، وهي نفس قدرة الشحن التي جاء بها الإصدار السابق، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف في مؤتمر Asus القادم هذا الشهر.
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هذا الموضوع Asus تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف ROG Phone 2 في 23 من يوليو ظهر على التقنية بلا حدود.
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