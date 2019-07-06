تعرف على القائمة التي سمحت الإمارات فيها للأجانب بتملك حصة 100%

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة اعتمد مجلس وزراء امارة "دبي" فتح122 نشاطا اقتصاديا بالدولة للتملك بنسبة تصل لغاية 100% للأجانب. وبهذا القرار أصبحت قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها متاحة بنسبة 100 % للاستثمار الأجنبي. ونشرت وزارة الاقتصاد الاماراتية قائمة الـ122 نشاطاً اقتصادياً التي تم السماح للأجانب فيها بنسبة تملك 100% . لقراءة الملف اضغط هنا شاهد أيضا: فريق الإمارات للدراجات يواصل استعداداته لطواف فرنسا انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي حملة الضغط على طهران تصل إلى جبل طارق ناقلة نفط إيرانية عملاقة كانت في طريقها إلى سوريا.. لكنها اُحتجزت في جبل طارق. عملية الاعتراض جاءت بناء على طلب أميركي، وشكلت أول تطبيق من نوعه للعقوبات الأوروبية على سوريا. سكاي نيوز عربية

أردوغان يتهم واشنطن بـ"السرقة" وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض الولايات المتحدة تسليم تركيا مقاتلات "F35" بالسرقة. وتوترت العلاقات الأميركية التركية من جراء شراء أنقرة منظومة "s400" الروسية الدفاعية الجوية. سكاي نيوز عربية

البكتريا المعدلة جينيا تعطي أملا لمرضى السرطان اكتشف باحثون أن البكتيريا المعدلة جينيا ربما تستخدم في القادم من الأعوام في علاج السرطان، وذلك من خلال تفاعلات تقوم بها هذه البكتيريا لمساعدة جهاز المناعة على التعرف على الخلايا السرطانية ومن ثم تقوم بتدميرها. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO فريق الإمارات للدراجات يواصل استعداداته لطواف فرنسا سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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