شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري: ضبط 3 عناصر داعمة للجماعات الإرهابية بولايتى البويرة وخنشلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن القبض على 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتى البويرة (شمال) وخنشلة (شمال شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش) أمس 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البويرة (شمال) وخنشلة (شمال شرق).

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وأضاف البيان أنه تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات بولاية غرداية (وسط) تقدر بـ 856 كيلوجراما وأوقفت ثلاثة تجار مخدرات".

وأشار إلى أن حرس السواحل بولاية سكيكدة (شمال شرق) أحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا على متن قارب تقليدى الصنع، فى حين أوقفت مفارز (دوريات) للجيش تسعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من برج باجى مختار (جنوب)، وتلمسان (شمال غرب)، وتبسة (شمال شرق).