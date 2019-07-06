الأمن العراقى يعتقل 7 من إرهابيى "داعش" ويعثر على مخبأ كبير للأسلحة بالموصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، اعتقال سبعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى ناحية الرشيدية (10 كم شمال الموصل). وقال مصدر فى شرطة نينوى - للوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، إن القوات الأمنية اعتقلت سبعة عناصر بالتنظيم كانوا قد تسللوا إلى الناحية، وعثرت القوات أيضا على مخبأ للأسلحة والمعدات يضم قنابل هاون وقذائف وعبوات لاصقة وناسفة ومسدسات.

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