رئيس "مجلس المفتين " فى روسيا يشيد بجهود منظمة التعاون الإسلامى حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس "مجلس المفتين " فى روسيا ، الشيخ راوى عين الدين ، بالجهود التى تبذلها منظمة التعاون الإسلامى حول العالم ، واصفا زيارة الأمين العام للمنظمة إلى ( موسكو ) بأنها تعد مكسبا فى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين .
جاء ذلك خلال لقاء رئيس "مجلس المفتين " فى روسيا ، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم السبت ، حيث أطلعه على أوضاع المسلمين فى عموم روسيا، وسبل التعايش بين كافة الأديان ، الذى يحظى به المجتمع الروسى .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية - التى بثت النبأ اليوم السبت أن رئيس "مجلس المفتين " أعرب عن ترحيبه بزيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى للعاصمة الروسية (موسكو) ، باعتباره أول أمين عام للمنظمة يزور روسيا .
ومن جانبه ، أكد العثيمين - خلال اللقاء - أن المنظمة تولى اهتماما كبيرا بدور المسلمين فى خدمة بلدانهم، والعمل لما فيه مصلحتها ورفعة شأنها، مشددا على أن الإرهاب ترفضه كل الأديان ، وأنه يتعين على الجميع السعى لمكافحته ونبذه.
ونوه إلى استعداد المنظمة لعمل برامج متنوعة داخل المجتمع الروسى ، للتعريف بسماحة ورسالة الدين الإسلامى المعتدل الوسطى ، والرافض للتطرف والعنف أياً كان مصدره.
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