شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى ينفى وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة "عين الأسد " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قيادة العمليات "المشتركة " فى العراق ، اليوم السبت، الأنباء التى ترددت حول وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة "عين الأسد " فى محافظة الأنبار . وصرح المتحدث باسم القيادة ، العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، بأن ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام ، بخصوص وصول تعزيزات عسكرية أمريكية الى قاعدة "عين الأسد" غير صحيح، وأكد أن القاعدة عسكرية عراقية ، وتضم مستشارين أمريكان لأمور التدريب والتسليح.

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