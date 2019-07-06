تركيا.. تحييد 61 إرهابيًا منذ انطلاق عملية "المخلب" شمالي العراق

أنقرة/ باريش كوندوغان/ الخليج 365

وصل عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار "عملية المخلب" التي أطلقها الجيش التركي ضد منظمة "بي كا كا" شمالي العراق، إلى 61.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، السبت، حول سير "عملية المخلب" المتواصلة بنجاح في منطقة هاكورك شمالي العراق منذ 27 مايو/أيار الماضي.

ولفت البيان إلى تدمير مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات ذخيرة يستخدمها إرهابيو المنظمة في المنطقة المذكورة، فضلا عن ضبط أسلحة وذخائر مختلفة، وتفكيك متفجرات.

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وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك؛ بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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