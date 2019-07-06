"السوري الحر" يضبط صواريخ ومتفجرات لـ"ي ب ك" الإرهابي

جوبان باي/ الخليج 365

ضبطت قوات الجيش السوري الحر، السبت، شاحنة على متنها متفجرات وصواريخ تابعة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في بلدة "جوبان باي" (الراعي) بمنطقة "درع الفرات" شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن قوات الأمن التابعة للجيش السوري الحر في "جوبان باي" رصدت شاحنة مشبوهة قادمة من منطقة "منبج" التي يحتلها "ي ب ك/ بي كا كا".

وأوضح المصادر أن القوات الأمنية فتّشت الشاحنة بشكل دقيق في قرية "راعل"، وتمكنت من ضبط 15 صاروخ "كاتيوشا"، و13 عبوة ناسفة مصنوعة يدويًا، بداخل خزان الوقود الاحتياطي للشاحنة.

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وجرى توقيف سائق الشاحنة لاستجوابه بتهمة نقل متفجرات إلى مناطق المعارضة السورية لاستخدامها في هجمات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية.

يشار إلى أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، يسيطر على بلدة تل رفعت بريف محافظة حلب شمالي سوريا، ويستهدف بين الفينة والأخرى مناطق أعزاز ومارع وكفر كلبين وجبرين، بمنطقة "درع الفرات" التي تسيطر عليها قوات المعارضة.

وبفضل عملية "درع الفرات" التي انطلقت في 24 أغسطس/آب 2016، تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تطهير مساحة 2055 كلم مربعا من الأراضي شمالي سوريا.



وانتهت العملية العسكرية في 29 مارس/آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها تحرير مدينة جرابلس الحدودية، وعدة مناطق وبلدات، فضلا عن مدينة الباب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.