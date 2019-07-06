مركز توثيق: إسرائيل قتلت 3 فلسطينيين واعتقلت 420 يونيو الماضي

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-

رصد مركز دراسات وتوثيق تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 500 واعتقال 420 آخرين، الشهر الماضي، على يد القوات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير رصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خلال يونيو/ حزيران الماضي، أصدره، السبت، مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، ووصل وكالة الخليج 365 نسخة منه.

وقال المركز، إن "قوات الاحتلال قتلت 3 فلسطينيين في أحداث متفرقة بمدينة القدس وقطاع غزة خلال الشهر الماضي".

وأضاف المركز أن "سلطات الاحتلال اعتقلت الشهر الماضي 420 مواطنًا في كل من الضفة الغربية والقدس وغزة".

Advertisements

وأشار إلى إصابة نحو 500 فلسطيني برصاص إسرائيلي، من بينهم 395 مواطنًا أصيبوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية التي تنظم أسبوعيا قرب حدود قطاع غزة الشرقية، و105 آخرين أصيبوا في الضفة والقدس خلال مشاركتهم بمسيرات ضد ممارسات الاحتلال.

من ناحية أخرى، وثق المركز الفلسطيني هدم سلطات الاحتلال خلال يونيو الماضي، 31 منزلا بالضفة الغربية والقدس.

كما رصد إخطار السلطات الإسرائيلية لـ 101 بيت ومنشأة بالهدم بالضفة والقدس، من بينها إخطارات بهدم 16 بناية سكنية تضم نحو 100 شقة، في حي "وادي الحمص" ببلدة "باهر"، جنوب شرق مدينة القدس.

فيما أصدرت الشرطة الإسرائيلية، الشهر الماضي، قرارات بإبعاد 10 مواطنين عن المسجد الأقصى، وفق التقرير.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.