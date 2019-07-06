العراق ينتقد تصريحات سفيره في واشنطن حول العلاقة مع إسرائيل

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

عدّت وزارة الخارجية العراقية، السبت، تصريحات سفيرها لدى واشنطن فريد ياسين، حول إسرائيل "غير مناسبة".

وتناقلت وسائل إعلام محلية، مقطع فيديو يظهر فيه السفير قائلا: "إن هناك أسبابا موضوعية قد تدعو إلى تطوير العلاقات مع إسرائيل".

والجمعة، تحدث السفير ياسين، خلال مقابلة متلفزة، عن ضرورة إقامة بغداد علاقات مع تل أبيب، لوجود جالية عراقية كبيرة هناك، وللاستفادة من الخبرات الإسرائيلية لا سيما في مجالي التكنولوجيا والزراعة.‎

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، في بيان وصل الخليج 365، "تناقلت وسائل الإعلام تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في واشنطن".

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وأضاف: "يهم وزارة الخارجية أن توضح أن الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، والتي غالبا ما تمثل محورا أساسيا في المؤتمرات واللقاءات التي يحضرها ممثلونا ووفودنا في الخارج".

وبين أنه "يحصل أحيانا اجتزاء، أو نقص تعبير يقع فيه البعض يشوّه موقف العراق المبدئي".

وتابع البيان: "لذلك نجدد التأكيد أن موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية، هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخي برفض الاحتلال الإسرائيلي، واغتصابه لأرض عربية، وإننا لا نقيم أية علاقات مع دولة الاحتلال، وملتزمون بمبدأ المقاطعة".

وشدد على أن العراق كان "في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وعلى طول التاريخ داعما للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني في نضاله، والدفاع عن حقوقه، ولم يتخلّ يوما واحدا عن موقفه الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض، والذي يقتل ويهجر ويدمر حياة الإنسان ظلما وعدوانا".

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