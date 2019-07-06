المعارضة_الجزائرية: لا حوارَ قبل الإفراج عن المتظاهرين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت المعارضة الجزائرية، السبت، أنه لا يمكن الدخول في حوار مع السلطة الحالية قبل الإفراج عن المتظاهرين، مشددة على أنه “لا بد من تغيير الحكومة الحالية ورحيل رموز النظام السابق لحل الأزمة”.

وكان المنتدى الوطني للحوار الذي تنظمه المعارضة الجزائرية، قد انطلق صباح السبت، تحت شعار “من أجل نصرة خيار الشعب” في المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان غرب الجزائر العاصمة.

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وفي وقت حضر رؤساء أحزاب سياسية على غرار علي بن فليس، وعبد الرزاق مقري، ونقابيون، وممثلون عن المجتمع المدني، وممثلان أيضاً عن الحزب المحظور وهما علي جدي وكمال قمازي، غاب عن هذا اللقاء أبرز الأسماء التي كانت مرشحة للحضور على غرار الرئيس السابق اليامين زروال، ومولود حمروش، ومقداد سيفي وغيرهم من الشخصيات.

وقال مقري، في تصريحات إعلامية قبيل دخول القاعة، إن جدول أعمال الندوة هو الاتفاق على رؤية مشتركة للخروج من الأزمة.

كما أكد أن أغلب المعارضة اتفقت على استبعاد الهيئة التأسيسية وضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية.