الغذاء_والدواء محذرة من “الأكريلاميد”: يزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مركب “الأكريلاميد” الكيميائي، الذي يتكون في بعض الأغذية وقد يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

وأوضحت الهيئة أن مركب “الأكريلاميد” يتكون غالبا في الأغذية النشوية كالمخبوزات والبطاطس والبسكويت، وذلك عند تعرضها لدرجة حرارة عالية، وهو ناتج ثانوي طبيعي لعملية الطهي.

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ودعت إلى تجنب الإفراط بالقلي أو التحميص الزائد وعدم ترك الطعام في الفرن لفترة طويلة لتجنب تكون مركب الأكريلاميد في الأغذية، مضيفة أن أفضل طرق الطبخ هي السلق والطهي بالبخار.