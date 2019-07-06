48 ساعة مهلة لحجاج الداخل لسداد الرسوم

صحيفة الخليج الالكترونية

أمهلت وزارة الحج والعمرة، المواطنين والمقيمين الذين حجزوا مقاعد لأداء مناسك الحج لموسم هذا العام ١٤٤٠هـ، عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، لسداد الرسوم المالية المحددة خلال 48 ساعة.

وأوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل محمد سعد القرشي، وفقا لـ”عكاظ”، أن السداد يتم إلكترونياً عبر المسار الإلكتروني عقب الانتهاء من استكمال متطلبات الحجز لكل باقة من باقات الحج عن طريق شركات ومؤسسات حجاج الداخل.

وأشار إلى أن تسجيل أطفال الحجاج في الروضات والحضانات الموسمية يتم عبر المسار الإلكتروني، مبيناً أن الرسوم المقررة هي ٢٥٠٠ريال للأطفال الأصحاء و٣٠٠٠ريال للأطفال ذوي الإعاقة، حيث يبدأ استقبال الأطفال اعتبارا من 7 ذي الحجة المقبل ويستمر حتى 13 من الشهر نفسه.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت يوم الخميس الماضي، بدء التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وأتاحت للمواطنين والمقيمين استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة.