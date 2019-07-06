مسؤول: ناقلة عملاقة ترفع علم بريطانيا في الخليج "آمنة وبخير"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - البحرية البريطانية ناقلتنا في الخليج آمنة وبخير

قال مسؤول في مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة لرويترز إن ناقلة عملاقة ترفع علم بريطانيا كانت قد توقفت في مياه الخليج في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت ”آمنة وبخير“.

وأضاف أن ناقلة النفط (باسيفيك فوياجر) توقفت في إطار إجراء روتيني لتعديل وقت وصولها إلى المرفأ التالي وواصلت سيرها بعد ذلك.

كانت إيران قد نفت تقارير عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني للناقلة واصفة إياها ”بالمفبركة“.