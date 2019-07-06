الان تتابع في ألمانيا.. كلاب وقطط محنطة للبقاء مع محبيها بعد موتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يكن عمر الكلب أوسكار، من فصيلة بوكسر، قد تجاوز ثمانية أشهر حينما اضطر الأطباء لحقنه حقنة الموت، بسبب مشاكل في القلب ومياه على الرئتين.

ورغم ذلك فإن مالكه لم يرد التخلي عنه، كما أنه لم يعد مضطرا لذلك أيضا، وذلك بفضل محنِط الحيوانات والطيور بشمال ألمانيا.

عاد الكلب البني يقف بشموخ في غرفة معيشة الطفل الذي يعيش بمدينة لوبك، شمال ألمانيا، “إنه محط الأنظار، إن نظرته لنا أمر رائع”، حسب لينهارد فاجنر، الذي أضاف أن الكلب يبدو وكأنه يقف أمامهم، “ولكنه فقط لم يعد يهز ذيله كما كان في السابق”.

استطاع ميشائيل زينس، من ولاية سكسونيا السفلى غرب ألمانيا، أن يجعل الكلب الميت وكأنه حيوان منزلي ينبض بالحياة، بدءا من أنفه وحتى مقدمة ذيله، “وأنا راض عن الشكل الذي يبدو به، إن به حياة”، حسبما يرى زينس، الذي يمسح العينين الزجاجيتين البنيتين للكلب بعود خشبي صغير يعلوه القطن.

يعتقد زينس أن تحنيط الحيوانات الأليفة صيحة جديدة، حيث لم يكن يحنط، حتى عام 2018، سوى حيوانات برية، بدءا من الظباء و النمور، مرورا بالغزلان ، و وصولا للغرير الأوروبي و حيوان التدرج المألوف.

ولكن زينس 56 عاما، حنط كلبين بالفعل هذا العام، كان بوكسر ثانيهما، وهناك قطة تنتظر دورها

يقول زينس إن تحنيط الحيوانات المنزلية يتطلب جهدا أكثر بكثير من تحنيط الحيوانات البرية، “فالصيادون لا يريدون الاحتفاظ سوى بهيكل صيدهم كذكرى، غير مكترثين في ذلك لتجاعيد بعينها، في حين أن أصحاب الحيوانات المنزلية يأملون أن يبدو حيوانهم بعد التحنيط كما كان قبل الموت”.

لذلك فإن تشكيل الوجه هو العمل الأصعب أثناء التحنيط “حيث يستغرق ذلك وقتا يبلغ ثلاثة أمثال ما يستغرقه تحنيط وجه الحيوان البري”.

لا يحتاج زينس لأكثر من جلد الحيوان وشعره، لجعل حيوانه الميت صورة محفوظة من الحيوان الميت. يتم التخلص من العظام والأحشاء، وباستطاعة صاحب الحيوان أن يدفن هذه الأجزاء، وذلك في حالة الحيوانات المنزلية، وفي حالة أراد أصحاب الحيوانات ذلك.

يقوم المحنط بسلخ جلد الحيوانات بنفسه، أو يحصل عليه مسلوخا بالفعل، وفي حالة جلد الحيوانات الغريبة المجلوبة من خارج ألمانيا، فإن هيئة الجمارك تتأكد من أنه تم صيد الحيوان بشكل مشروع.

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ثم يتم تشكيل جسم الحيوان من لدائن رغوية. بالنسبة لمعظم الحيوانات البرية، مثل الغزلان والثعالب والذئاب واليحمور الأوروبي، أو القطط البرية، فإن زينس يستطيع شراء أشكال الحيوانات من المحلات المتخصصة.

ولكنه يضطر للعمل بيده، بشكل إضافي، عندما يتعلق الأمر بالكلاب والقطط، شكل زينس رأس الكلب أوسكار وجسمه باستخدام نموذج لذئب. يستخدم مبارد عادية متوفرة في المحلات، وآلة جلخ، وفرشة معدنية وورق صنفرة.

يحتاج المحنط، من وقت لآخر، لإصلاح الجثة المحنطة باستخدام معجون خاص، “عندها استفيد من حرفة طلاء السيارات التي تعلمتها”، حسب زينس.

وفي النهاية يتم شد الجلد الذي قام زينس بدباغته، أي بجعله مرنا، على القالب المصنوع من اللدائن الرغوية، وتثبيته وإتمامه بأعين زجاجية وطبقة لون خفيفة.

رغم أن عوام الناس يعتقدون أن التحنيط هو عبارة عن إخلاء الأحشاء، إلا أن عملية التحنيط الحقيقية أصبحت لا تمت لذلك بصلة، منذ أكثر من 100 سنة.

مهنة المحنط من المهن التي يمكن تعلمها، حسب اتحاد المحنطين الألمان فإن نحو 30 شخصا أتموا العام الماضي تعليمهم

المهني كمحنطين، هناك عدة مئات محنط في ألمانيا، يعملون في تحنيط الحيوانات والحفريات، منهم 240 محنطا مسجلا في اتحاد المحنطين الألمان، الذي يرأسه فرانك ميشائيل فايجنر.

يعتقد فايجنر أن أكثر من 2000 محنط جيولوجي و حيواني و نباتي وطبي، في ألمانيا، على سبيل المثال لصالح المتاحف أو المعاهد العلمية، وفي الوقت ذاته هناك الكثير من المحنطين الذين يعملون بشكل خاص، مثل ميشائيل زينس، من مدينة ماشين، منطقة هامبورج.

يقول فايجنر إن على من يريد العمل كمحنط أن يمتلك حسا فنيا، “فهذا أمر لا يتقنه كل إنسان، إنه يتطلب شغفا”.

يؤكد فايجنر أن هناك تزايدا في أعداد الناس الذين يريدون تحنيط حيواناتهم، “حيث تزايد الأمر بسبب تزايد الحب لهذه الحيوانات، بالتأكيد لم يكن الأمر بهذا الشكل في الخمسينات والستينات من القرن الماضي”.

سرعان ما اتخذ صاحب الكلب أوسكار قرار تحنيطه، “حيث لم يبلغ من العمر سوى ثمانية أشهر، أردنا تحنيطه لأنه لم يكن لدينا شيء منه، أما الآن فقد أصبح لدينا”، حسبما أوضح صاحب الكلب، البالغ من العمر 68 عاما، والذي أضاف: “أربت عليه كل يوم، إنه أمر رائع”.