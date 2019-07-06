خطاب موجه إلى نيكي ميناج بشأن أموال محمد ابن سلمان

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وحسب موقع "ياهو إنترتينمنت" بعثت "مؤسسة حقوق الإنسان" برسالة إلى مغنية الراب تناشدها فيها الانسحاب من مهرجان جدة العالمي في 18 يوليو/ تموز الجاري.

وقالت المنظمة إنها "تعتبر النظام السعودي أحد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم" وحثت المغنية، المعروفة بأدائها الاستفزازي وكلماتها اللاذعة "على إلغاء حفلها، ورفض أموال الحكومة السعودية واستخدام نفوذها وشهرتها العالمية بدلاً من ذلك في إصدار بيان يطالب بالإفراج عن الناشطات السعوديات المسجونات حالياً".

وقد زعمت الرسالة أن المملكة "ليس لديها قضاء مستقل"، ويواجه فيها المدافعون عن حقوق الإنسان — وغيرهم ممن يتحدثون ضد النظام (حتى في مواقع التواصل الاجتماعي) — سنوات طويلة من السجن، دون محاكمة ، واستخدام تدابير قمعية ضدهم".

كما قالت الرسالة إن البلاد "ليس لديها وسائل إعلام مستقلة" حيث تسيطر العائلة المالكة على "معظم الصحف والبث الإعلامي".

وفي نهاية الخطاب، كتبت مجموعة حقوق الإنسان: "إذا قدمت هذا العرض في مهرجان برعاية ولي العهد، فستكون في رابطة مع الأشخاص الذين يواجهون حرية التعبير والتفكير بالقتل".

وقالت المنظمة إنها بعثت بالرسالة قبل أسابيع من العرض حتى لا يمكن لميناج أن تدعي أنها غير مدركة.

وأشارت إلى أنه في عام 2015، أدانت المنظمة المغنية للغناء "للنظام الديكتاتوري للرئيس السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس وعائلته في أنغولا" مقابل 2 مليون دولار.

وقالت المؤسسة: "لقد غنت على أي حال — وادعت فيما بعد أنها كانت تحت تأثير المخدرات عندما اتخذت قرار الغناء. ولكن هذه المرة، تم إطلاع ميناج وفريقها على موضوع ولي العهد السعودي قبل أسبوعين من أدائها المقرر، وبالتالي لا يمكنها الادعاء بالجهل".

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أصبح اسم مطربة الراب الأمريكية، نيكي ميناج، اليوم الثلاثاء، من أكثر المواضيع رواجا على "تويتر" السعودية، وذلك بعد الإعلان رسميا عن حضورها إلى المملكة.

وستشارك ميناج، التي تبلغ من العمر 36 عاما، في مهرجان قناة "إم تي في" الأمريكية للموسيقى، المقام في جدة، يوم 18 يوليو/ تموز الجاري، بملعب الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وجاء الإعلان عن مشاركة نيكي ميناج في المهرجان المقام في جدة، عبر الحساب الرسمي لـ "موسم جدة" على موقع "تويتر" للتغريدات.

وتفاوتت التعليقات على حضور نيكي ميناج إلى السعودية للمرة الأولى، ما بين التأييد من جانب معجبيها في الشرق الأوسط، والسخرية بسبب جرأة أغانيها المصورة، وارتدائها لملابس فاضحة، سواء في حفلاتها الغنائية أو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحظى نيكي ميناج بـ 103 ملايين معجب عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بينما تعتبر "أناكوندا" من أشهر أغنياتها، والتي حققت 871 مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب" قبل 4 سنوات.

وسبق لنيكي ميناج أن أحيت حفلات غنائية في إمارة دبي الخليجية، في عامي 2012 و2016 في ديسمبر/ كانون الأول 2012، كما أنها قضت إجازة سرية بها في العام الماضي 2018.