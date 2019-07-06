الجيش الليبي: قوات الوفاق خسرت 6 طائرات حربية

وأوضح الجروشي أن عدد الطائرات التي فقدتها الوفاق يبلغ 6 طائرات وهي كالتالي: "2 طائرة نوع L39، عدد 2 طائرة نوع ميراج F1، طائرة ميغ 25، وطائرة ميغ 23".

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وذكرت قناة "218" الليبية أن رئيس أركان القوات الجوية "اتهم المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بالتعدّي على مرافق القوات الجوية واستغلالها في عمليات غير قانونية خِدمة لجماعات تحمل أفكاراً مُتطرفة".

وحول مصير غالبية الطيارين والفنيين العاملين في القواعد الجوية الموجودة غرب البلاد، أشار الجروشي إلى أن جزء منهم انضم للجيش الوطني، والجزء الآخر اضطر إلى مغادرة البلاد خوفا على حياته وحياة عائلته".

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015".