إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات جنوب العاصمة السورية دمشق

وصرح مصدر في الجهات المختصة "بناء على معلومات تم اليوم الاشتباه على إحدى النقاط العسكرية في جنوب دمشق بسيارة دبل كبين هوندا وبعد عمليات التفتيش عثر بداخل السيارة على مخبأ سري وبداخله كمية كبيرة من مادة الحشيش وحبوب الكبتاغون المخدرة"، كما نقلت وكالة "سانا".
وأشار المصدر إلى أن الكمية المضبوطة تقدر بـ 266 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و60 ألف حبة كبتاغون مخدرة مبينا أنه تم إلقاء القبض على شخصين كانا بالسيارة.
وتعمل الجهات المختصة في مختلف المحافظات على مكافحة تهريب المخدرات والحد من انتشارها وملاحقة الأشخاص المتاجرين بها والمروجين لها حيث تم خلال الفترة الماضية إلقاء القبض على عدد منهم ومصادرة ما بحوزتهم من المواد المخدرة وتقديمهم إلى القضاء المختص.
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