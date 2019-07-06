تقرير: أبل تطرح لوحة مفاتيح جديدة في أجهزة "ماك بوك" المقبلة

دبي - بواسطة محمد فارس © أبل تطرح لوحة مفاتيح جديدة في أجهزة ماك بوك أبل تطرح لوحة مفاتيح جديدة في أجهزة ماك بوك

كتب - عاصم الأنصاري:

تعتزم شركة أبل الأمريكية التخلي عن لوحة المفاتيح المستخدمة في أجهزة "ماك بوك" منذ عام 2015.

ووفق ما ذكر موقع "9to5mac"، وبحسب المحلل مينغ تشي كو، ستطلق "أبل" تصميمًا جديدًا للوحة المفاتيح يعتمد على مفاتيح المقص، حيث ترتبط الأزرار بلوحة المفاتيح من خلال قطعتين بلاستيكيتين تتشابكان بطريقة تشبه المقص.

كما أن أول جهاز سيدعم لوحة المفاتيح الجديدة هو "ماك بوك آير" الجديد، المقرر إصداره العام الحالي، يليه جهاز "ماك بوك برو" لعام 2020.

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وتعد لوحة مفاتيح المقص الجديدة تصميمًا جديدًا تمامًا أكثر من أي شيء سبق رؤيته في أجهزة "ماك بوك"، حيث يتتميز بالألياف الزجاجية لتعزيز المفاتيح، ويجب أن يكون مستخدمو "أبل" الذين عانوا مع لوحة مفاتيح الفراشة متفائلين بالعودة إلى لوحة المقص.

ويقول كو "إن تصميم الفراشة كان باهظ الثمن. ومن المتوقع أن تكلف لوحة المفاتيح الجديدة أكثر من لوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول العادية، ولكن يجب أن تكون أرخص من مكونات الفراشة".

وكانت الشركة اعتذرت عن مشكلات موثوقية للوحة المفاتيح في وقت سابق من هذا العام، وذلك عندما اعترفت بأن عددًا صغيرًا من المستخدمين كانوا يواجهون مشكلات مع لوحة المفاتيح.