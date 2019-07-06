شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن ترحب بالاتفاق السودانى حول ترتيبات المرحلة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالاتفاق الذى توصل إليه، أمس الجمعة، المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير فى السودان لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية بالبلاد، مؤكدة دعم المملكة الكامل لخيارات الشعب السودانى الشقيق بكامل أطيافه لتحقيق آماله فى الأمن والاستقرار والرخاء.

وشدد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا، على أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق، مشيرا إلى وقوف الأردن إلى جانب السودان لتجاوز تحديات المرحلة وبناء المستقبل الديمقراطى الآمن المنجز الذى يتطلع إليه الشعب السودانى.

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وكانت الوساطة الإفريقية فى السودان قد أعلنت، أمس، الاتفاق بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير على تشكيل مجلس سيادى لمدة 3 سنوات، وأن تكون رئاسته دورية بين العسكريين والمدنيين.

وقال مبعوث الوساطة الإفريقية فى السودان الدكتور محمد الحسن ليبات - فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء جلسة المفاوضات المباشرة بين الجانبين - إن المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير اتفقا أيضا على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة تكون من أولوياتها تحقيق السلام ومحاسبة قتلة الثوار.