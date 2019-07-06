الحوثيون يواصلون قصف أحياء المدنيين فى الحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مليشيا الحوثى الانقلابية فى اليمن، والمدعومة من إيران، اليوم السبت، قصفها المدفعى والصاروخى للأحياء السكنية فى محافظة الحديدة غربى البلاد.
وذكرت مصادر محلية يمنية - وفقا لـموقع الجيش اليمنى "سبتمبر نت" - أن المليشيا قصفت بصاروخ كاتيوشا مخيما للنازحين فى مديرية الخوخة جنوبى المحافظة، ما أسفر عن إصابة طفلين، وإلحاق أضرار بالغة بالمخيم.
فى السياق ذاته.. شنت مليشيا الحوثي، قصفا مدفعيا مكثفا على أحياء سكنية فى مدينة الحديدة، بأكثر من 18 قذيفة هاون، على أحياء شارعى صنعاء والخمسين بالمدينة.
وكانت مليشيا الحوثى قد استهدفت مطلع أكتوبر الماضى مخيم (بنى جابر) فى مديرية الخوخة بثلاث قذائف، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من سكان مخيم النازحين، معظمهم من النساء والأطفال.
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