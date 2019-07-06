شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يحبط محاولة تفجير انتحارى فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تفجير انتحارى فى العاصمة العراقية.
وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن قوة مشتركة من استخبارات لواء المشاة (24) وجهاز المخابرات الوطنى تمكنت من اعتقال انتحارى كان يرتدى حزاما ناسفا فى منطقة أبى غريب غربى العاصمة، مضيفة أن الانتحارى كان ينوى تفجير نفسه.
وتتمكن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، من إحباط محاولات تفجير تستهدف المدنيين وعناصر القوات الأمنية فى مناطق متفرقة من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقى يحبط محاولة تفجير انتحارى فى بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.