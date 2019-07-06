شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالتجارة البحرية: ناقلة عملاقة ترفع علم بريطانيا فى الخليج "آمنة وبخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول فى مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة، لرويترز إن ناقلة عملاقة ترفع علم بريطانيا كانت قد توقفت فى مياه الخليج فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت "آمنة وبخير".

وأضاف أن ناقلة النفط (باسيفيك فوياجر) توقفت فى إطار إجراء روتينى، لتعديل وقت وصولها إلى المرفأ التالى وواصلت سيرها بعد ذلك.

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كانت إيران قد نفت تقارير عن احتجاز الحرس الثورى الإيرانى للناقلة واصفة إياها "بالمفبركة".