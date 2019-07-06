شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ظبى.. نشوب حريق فى فيلا وإنقاذ عائلات من مختلف الجنسيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت قوات الدفاع المدنى فى أبوظبى 21 شخصاً حاصرتهم النيران بحريق شب في الطابق الأول من فيلا، مقسمة إلى 9 وحدات سكنية فى منطقة المشرف تقطنها عائلات من مختلف الجنسيات.. بحسب صحيفة البيان الاماراتية.

وأفاد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامه للدفاع المدنى، أن أعمار الأشخاص الذين تم إنقاذهم تتراوح بين الشهرين إلى 47 عاماً، فيما تم نقل 3 حالات أصيبت بالاختناق نتيجة لاستنشاق الدخان إلى المستشفى عن طريق إسعاف شرطة أبوظبي.

كان فريق الإطفاء في مركز دفاع مدني القبيسات، سيطر على الحريق وأخمده على نحو منع انتشاره إلى باقى المبنى، بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع حادث الحريق الذي تعاملت معه الجهات الشرطية على وجه السرعة.