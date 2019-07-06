شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب الإرهابية" تعدم 5 صوماليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت حركة الشباب الإرهابية ، اليوم ، حكم الإعدام على 5 أشخاص للمرة الثانية خلال أسبوع بتهمة التجسس في منطقة "سلغلى" بإقليم جوبا الوسطى جنوبى الصومال، بحسب العين الإخبارية.

وقد نفذت الحركة حكم الإعدام بحق كل من محمود بشير هلولي (22 عاما) وعبدالرحيم أحمد يوسف (26 عاما) بزعم التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعدمت عبدالحكيم حسين عبدالنور (23 عاما) بتهمة التجسس لولاية جوبالاند، وإسحاق عبدالله حسنو (29 عاما) الذى قالت إنه كان يتجسس لولاية جنوب غرب الصومال.

فيما لقي إدريس يوسف الذى اتهمته بالتجسس لصالح القوات الصومالية الخاصة التي دربتها الولايات المتحدة ذات المصير على يد متطرفى الحركة بحسب المصدر.

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كانت الحركة قد أعدمت في بداية الأسبوع 5 أشخاص في منطقة "هغر" فى إقليم جوبا السفلى، بتهمة التجسس للولايات المتحدة الأمريكية والحكومتين الصومالية والكينية.

وذكر شهود عيان فى المنطقة، أن ملثما قيل إنه من قضاة حركة الشباب الإرهابية قرأ حكم الإعدام أمام حشد من الناس، ليتم تنفيذه على الفور بحق المواطنين الـ5 الذين كانوا مقيدين.

وحركة "الشباب" الإرهابية تأسست مطلع 2004، هى حركة مسلحة تتبع فكريا تنظيم "القاعدة" الإرهابى.

ونفذت العديد من العمليات التى أودت بحياة المئات، وبرغم الحرب ضدها لا تزال الحركة الإرهابية قادرة على تنفيذ هجماتها الانتحارية والاغتيالات فى مختلف مدن الصومال بما فيها العاصمة مقديشو.