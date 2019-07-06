تواصل الترحيب بـ "اتفاق الخرطوم" لليوم الثاني

مراسلون / الخليج 365

تواصلت لليوم الثاني، ردود فعل عربية وغربية ومؤسساتية، مرحبة بالاتفاق السياسي الذي وقعته "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي في السودان، مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، في بيان إنه يرحب بـ"الاتفاق الذي تم التوصل له الجمعة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية بالسودان".

ووصف الزياني، الاتفاق بأنه "خطوة إيجابية ومهمة، لتجاوز الظروف الحالية والانطلاق إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والسلام".

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، أعلنت السعودية في بيان ترحيبها بالاتفاق السوداني، متطلعة أن "تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار".

وفي توقيت مماثل، وصف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، في بيان، اتفاق الخرطوم بـ"الخطوة الإيجابية".

وشدد العثيمين، على "أهمية تمسك الطرفين بهذا الاتفاق التاريخي، وسرعة تنفيذه"، مؤكدا استعداد المنظمة لتسخير إمكاناتها لدعم الأمن والتنمية في السودان.

بدوره، أكد الأردن في بيان لوزارة الخارجية على "أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق".

وأعرب عن وقوفه إلى جانب السودان وهو "يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب الشقيق".

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وفي السياق ذاته، أكدت تونس في بيان للخارجية، على "أهمية هذا الاتفاق باعتباره خطوة مهمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان".

كما وصف الاتحاد الأوروبي، في بيان اتفاق الخرطوم بـ "التقدم الكبير".

وأكد على أهمية تطبيق كافة الأطراف، للاتفاق الذي تم التوصل إليه بـ"حسن نية"، داعيا لتشكيل حكومة مدنية في أسرع وقت.

والجمعة، رحبت كل من تركيا وبريطانيا وإثيوبيا وقطر وفلسطين ومصر واليمن والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، بالاتفاق.

وصباح الجمعة، أعلن المجلس العسكري و"الحرية والتغيير"، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان، ليصبح المجموع 11 عضوا.

وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا، على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

واتفقا أيضا على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.