الفنانه “احلام” تتمنى أن تغني في #النماص

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ابها
لم تستطيع الفنانه الاماراتيه احلام أن تخفي إعجابها بجهور النماص الذي تفاعل مساء أمس في الحفله الثانيه التي أقيمت بالنماص.
وتمنت أحلان عبر حسابها بتويتر أن تقيم حفله في النماص حيث أكدت أن جمهور النماص جمهور رائع .
وكان الجماهير التي حضرت مساء أمس تفاعلات بشكل مميز وكبير مع الوصلات الغنائيه التي قدامها الفنانين “عايض ، وعبادي ، وابح”
وكان الجمهور قد حضر بشكل كبير واكثر من المتوقع .
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