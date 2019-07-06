فيس بوك تعلن تعرض منصاتها الإلكترونية إلى مشاكل فنية

قالت شركة فيس بوك إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتس اب، وإنستغرام.
وذكر موقع "داون ديدكتور دوت كوم" لمتابعة الأعطال الإلكترونية أن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في إنستغرام،وأبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشاكل في فيس بوك، وواتس اب.
وتعرضت فيس بوك لأحد أطول الانقطاعات في مارس (آذار) الماضي، عندما واجه مستخدمون حول العالم مشكلة في الدخول إلى فيس بوك، وإنستغرام وواتساب، أكثر من 24 ساعة.
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