تقصف الأظافر .. أكثر من مجرد مشكلة جمالية

قال البروفيسور فيليب بابيلاس إن تقصف الأظافر يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، حيث إنه قد يشير إلى مشكلة صحية أيضاً.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن تقصف الأظافر قد يرجع إلى نقص المعادن والفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم والزنك وفيتامين A و B و C والبيوتين وحمض الفوليك.

وأضاف بابيلاس أن تقصف الأظافر قد ينذر أيضاً بالإصابة بأحد الأمراض مثل فطريات الأظافر أو الصدفية أو الإكزيما أو قصور الغدة الدرقية. لذا ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء تقصف الأظافر.

وللوقاية من تقصف الأظافر، ينصح البروفيسور الألماني بالعناية الجيدة بالأظافر، وذلك من خلال تدليكها بأحد زيوت الأظافر، كزيت بذور المشمش، صباحاً ومساءً، مع مراعاة ارتداء قفازات عند القيام بالأعمال المنزلية، نظراً لأن المنظفات تسلب الرطوبة من الأظافر وتصيبها بالجفاف ومن ثم التشقق والتقصف.