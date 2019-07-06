تنفيذ حكم الجلد بحق الشاب المتحرش بفتاة داخل محل بالدمام

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر، بأنه تم تنفيذ حكم الجلد، أمس الجمعة، على الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل محل بالدمام، وفقا لصحيفة “اليوم”.

الجدير بالذكر أن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد وجه في وقت سابق، بالقبض على المتحرش بعد التثبت من المقطع الخاص بإحدى المحال في الدمام الذي ظهر فيه الشاب وهو يحاول التحرش بالفتاة.