اخبار الخليج

تنفيذ حكم الجلد بحق الشاب المتحرش بفتاة داخل محل بالدمام

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر، بأنه تم تنفيذ حكم الجلد، أمس الجمعة، على الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل محل بالدمام، وفقا لصحيفة “اليوم”.

الجدير بالذكر أن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد وجه في وقت سابق، بالقبض على المتحرش بعد التثبت من المقطع الخاص بإحدى المحال في الدمام الذي ظهر فيه الشاب وهو يحاول بالفتاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ حكم الجلد بحق الشاب المتحرش بفتاة داخل محل بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا