وفاة شابين ارتطمت مركبتهما بـ”عمود إنارة” في #الباحة

صحيفة الخليج الالكترونية

أسفر حادث انحراف مركبة، وانقلابها، وارتطامها بعمود إنارة، عن احتجاز شابين بداخلها ووفاتهما، في مخطط بني سار بالباحة.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا في تمام الساعة الـ18:30، يفيد بوقوع انقلاب مركبة، واحتجاز شخصين بداخلها.

وأضاف الزهراني، أنه على الفور تم توجيه فرقتَيْن من الهلال الأحمر إلى الموقع، وتولت فرق الدفاع المدني فك احتجاز الشابَّيْن داخل المركبة، وإخراجهما، وعند الكشف عليهما من قِبل طاقم الهلال الأحمر اتضح وفاتهما نتيجة إصابات خطيرة في الرأس.