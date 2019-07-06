قبول 17500 طالب وطالبة في برنامج التدريب الصيفي.. والتسجيل مستمر لنهاية اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن قبول 17500 طالب وطالبة في برنامج التدريب الصيفي، مشيراً إلى أن تسجيل الطلاب مستمر حتى نهاية اليوم السبت.

وأوضح هدف أن تنفيذ برنامج التدريب الصيفي سيبدأ في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 20 من ذي القعدة الموافق للأول من أغسطس؛ حيث إنه أعد دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ “صيفي”، ويشترط ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة.

ويقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشأة القطاع الخاص والجهات التدريبية، ويُلزم المنشآت التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم المهارة والخبرة العملية خلال فترة الصيف.

ودعا هدف، الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل والالتحاق بالفرص التي عرضتها منشآت القطاع الخاص، وذلك من خلال الرابط:https://saifi.hrdf.org.sa.