دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تتوقع تراجع مبيعاتها للمرة الثانية على التوالي هذا العام الربع الثاني 2019

التوقعات بتراجع مبيعات آبل وهواوي ربما تخفف من وطأة تراجع سامسونج في الربع الثاني على التوالي في 2018.

كشفت شركة سامسونج عن توقعاتها المالية للربع الثاني من العام 2018، والتي كما يظهر ستشهد تراجعًا للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب ما نشرت الشركة، فإنها تتوقع عائدات شاملة تصل 56 بليار ون كوري جنوبي – حوالي 48 مليار دولار أمريكي، وذلك مع دخل تشغيلي بنحو 6.5 بليار ون كوري جنوبي – 5.6 مليار دولار أمريكي. وهو ما يعني تراجع الدخل التشغيلي للشركة بشكل حاد مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي شهد تحقيق داخلًا بقيمة 14.87 بليار ون كوري جنوبي، أي أن التراجع بلغ أكثر من 56%.

وبمقارنة عائدات سامسونج مع الربع الأول من 2019، فإن هذا الربع شهد تصاعدًا بالعائدات الكلية، بدخل تشغيلي أعلى وعائدات أكثر وهو الأهم بالنسبة للشركة في الوقت الحالي إن صح التعبير، حيث أن دخل الربع الأول من 2019 وصل 6.23 بليار ون كوري جنوبي – 5.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول مع عائدات 5.39 بليار ون كوري – 44.7 مليار دولار أمريكي.

والحقيقة أن ارتفاع مبيعات الربع الثاني من أي عام بالنسبة لشركة سامسونج شيء بديهي خاصة مع إطلاق سلسلة S.

وبالرغم من أن سلسلة S10 تُبلي بلاءً حسنًا إلا أن هناك عوامل أخرى أدت إلى تراجع مبيعات الشركة بأقسام أخرى.

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فكما هو معلوم، تقوم سامسونج ببيع شاشات OLED لآبل وبطاقات الذاكرة لشركات كبرى أخرى، وهو ما يعني تراجع عائداتها مع تراجع مبيعات السوق.

لكن دعونا ننتظر ونرى النتائج الرسمية والتفاصيل لمعرفة أسباب هذا التراجع من سامسونج.

المصدر:

Samsung

التدوينة سامسونج تتوقع تراجع مبيعاتها للمرة الثانية على التوالي هذا العام ظهرت أولاً على عالم التقنية.