إدراج بابل العراقية على لائحة التراث العالمي لليونيسكو

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تضم بابل العديد من المواقع الأثرية المميزة

وبذلت سلطات الآثار العراقية جهودا كبيرة لإعداد هذا الملف، الذي تم طرحه خمس مرات منذ العام 1983، بهدف تسجيل هذا الموقع الذي يمتد على مساحة عشرة كيلومترات ويقع على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب العاصمة بغداد، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وتمثل آثار بابل، الحضارة البابلية التي مرت بالعديد من السلالات الحاكمة، حيث كان من أبرز من حكمها حمورابي، والملك نبوخذ نصر.

ومن أبرز معالم بابل الأثرية الحدائق المعلقة التي بنيت بأمر من نبوخذ نصر، هذا إلى جانب مسلة حمورابي التي دونت عليها قوانين الملك.

كذلك تضم المدينة أيضا برج بابل المكون من 7 طبقات، فضلا عن أسد بابل، وهو تمثال حجري يجسد أسدا يفترس رجلا من العدو.