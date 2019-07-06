شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر: هدف الجيش الليبى تحرير طرابلس وليس السيطرة على النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن هدف الجيش استعادة السيطرة على طرابلس وليس السيطرة على النفط.
وقال حفتر في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت،إن الهدف من معركة طرابلس تحريرها من الميلشيات، مضيفا أن الجيش لا يمكن أن يكون تاجر نفط، ولا رغبة له في بيع النفط لصالحه بطريقة شرعية أو غير شرعية.
وأوضح أن عمليات بيع النفط من اختصاص المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وأن من مسؤولية الجيش حماية المنشآت النفطية في ليبيا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الجيش يسعى للحيلولة دون إمكانية استفادة الميليشيات المسلحة من عائدات النفط.
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