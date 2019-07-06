هاتف ذكي للاستخدامات الشاقة من سامسونغ

أعلنت سامسونغ إطلاق هاتفها الذكي Galaxy XCover 4s Enterprise Edition الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.
وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يمتاز بمقاومة الأتربة، ورذاذ الماء وفقاً لفئة الحماية IP68، بعد اختباره وفقا لمعيار MIL-STD-810G.
وتضم التجهيزات التقنية في الهاتف الجديد، شاشة قياس 5 بوصة تعمل بدقة وضوح 1280×720 بيكسل، يعمل بض بمعالج ثماني النوى يعمل بسرعة 1.6 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، والتي يمكن زيادتها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية حتى 512 غيغابايت.
وتروج الشركة لهاتفها الذكي الجديد بالكاميرا الرئيسية بدقة 16 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل، مع إمكانية استعمال بطاقتي SIM ومنفذ USB-C، والببطارية بسعة 2800 مللي أمبير/ساعة.
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