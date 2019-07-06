شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. ارتفاع درجات الحرارة على معظم الانحاء والسعودية 45 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج ارتفاع فى درجات الحاراة على معظم الانحاء ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

السعودية 45 درجة مئوية

يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض ,نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر. في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف. كما يتوقع بمشيئة الله تعالى ارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

الكويت48 درجة مئوية

نهارًا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار .

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ليلًا حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 45 كم/ساعة .

الامارات 45 درجة مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً ويطرأ ارتفاع طفيف تدريجي في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.

وحركة الرياح شمالية غربية ( 25 - 35 كم ) ساعة تصل 45 كم / ساعة على البحر.