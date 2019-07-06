شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تتحقق من تقارير تفيد بالقبض على روسيين فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، امس الجمعة، أنها لاحظت ورود تقارير في مصادر المعلومات الغربية تفيد بالقبض على مواطنين روسيين اثنين في طرابلس ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء .

وقال مصدر في الخارجية الروسية لوكالة سبوتنيك: "لفت انتباهنا المعلومات التي ظهرت في عدد من المصادر الغربية حول احتجاز مواطنين روسيين اثنين في طرابلس. نتحقق من المعلومات من خلال القنوات المعنية". وأضاف المصدر، أن الجانب الليبي لم يرسل أي إخطار رسمي.

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وأعلنت النيابة العامة الليبية القبض على روسيين اثنين وثلاثة ليبيين بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات المزمعة في البلاد.

ووفقا لرئيس قسم التحقيق الجنائي، الصديق الصور، فإن الروسيين الإثنين وصلا إلى ليبيا في مارس، وتم إلقاء القبض عليهما في مايو.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع وكالة "سبوتنيك": تم احتجاز اثنين من الروس وثلاثة ليبيين لمحاولتهم التأثير على الانتخابات المقبلة في البلاد. لا أتذكر الأسماء الآن ولكن كنية أحد المعتقلين شوقلي.