جوتيريس يشيد بالوساطة الأفريقية الإثيوبية بين الأطراف السودانية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، السبت، عن تفاؤله بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الجمعة، بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، حول ترتيبات الفترة الانتقالية بالبلاد.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمين العام إن جوتيريس هنأ الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا على دورهما في التوسط في المحادثات التي تتم بقيادة سودانية، وأثنى على الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيجاد) لدعمها العملية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع أصحاب المصلحة إلى ضمان تنفيذ الاتفاق في الوقت المناسب بشكل كامل وشفاف، وحل أي قضايا معلقة من خلال الحوار.

كما رحب الأمين العام أنطونيو بالتزام الأطراف إجراء تحقيق مستقل في الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن تضامنه مع شعب السودان، وجدد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بتقديم كل دعم ممكن إبان الفترة الانتقالية.

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