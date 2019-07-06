تقرير: الإمارات الأولى عربيا بجودة الحياة للمغتربين

وبحسب نتائج التقرير، قال 83 في المئة من المشاركين في استبيان الرأي الذي أجراه "إتش إس بي سي"، إنهم يشعرون بالأمان أكثر من بلدهم الأم، فيما كانت أهم أولويات المقيمين بالدولة الادخار وتعليم الأبناء تعليما جيدا، وفق ما نقل موقع صحيفة "الإمارات اليوم".
كذلك أشار 46 في المئة من المغتربين في الإمارات إلى أنهم يتوقعون البقاء فيها مدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وجاءت الإمارات في المركز التاسع عالميا بعد سويسرا وسنغافورة وكندا وإسبانيا ونيوزيلاندا وأستراليا وتركيا وألمانيا.
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