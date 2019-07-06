شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستهدف نقاطا تابعة للمسلحين فى السقيلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمر الجيش السوري نقاطا محصنة تابعة للمسلحين، ردا على شنهم هجوما بالصواريخ على منطقة السقيلبية شمال غرب محافظة حماة ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء . وفي تفاصيل العملية، أفادت وكالة "سانا" بأن المسلحين اعتدوا من اتجاه تل ملح والجبين بالصواريخ على بريديج وكرناز والسقيلبية مخلفين أضرارا مادية. Advertisements ورد الجيش على الاعتداء برمايات مركزة على مصادر إطلاق الصواريخ ودمر نقاطا محصنة للمسلحين في المنطقة. كما تصدى الجيش لهجوم شنته مجموعات من إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" على قرية الحماميات من محاور تل الصخر والهبيط وكفرزيتا والأربعين والجبين مستخدمين دبابات وعربات وآليات محملة برشاشات وعدد من الانتحاريين.

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