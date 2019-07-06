شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يرحب بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالاتفاق الذى تم الإعلان عنه في الخرطوم بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شئون السودان خلال المرحلة الإنتقالية.

وقال السلمي، في بيان امس، "إن البرلمان العربي يقف مع السودان لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم."