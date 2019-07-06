شكرا لقرائتكم جنبلاط: الحق معنا مهما طال الزمن باسيل: معركتنا بين مفهوم الدولة ومفهوم التسلط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 6 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 02:00

عكست التصريحات السياسية درجة التشنج السياسي في لبنان أمس.



واعتبر رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" وليد جنبلاط، في تصريح على "تويتر" ليلا أن "في حادثة الشحار التي وقعت تم تسليم مشتبهين. ويبقى على ​القضاء​ ان يقرر درجة مسؤوليتهم في الحادثة التي جرت اثناء مرور الموكب الاستفزازي والاعتداء على المواطنين العزل في قرية البساتين وقد كان موقفهم وفق رأيي الدفاع عن النفس"، مشيرًا إلى ان "الحق معنا مهما طال الزمن ولا تخافوا يا أهل البساتين".

وقال وزير الصناعة وائل أبو فاعور في تصريح: "ليت البعض يقرأ أدب السياسة وأدب المخاطبة لكمال جنبلاط، ومن يخاطب الغرائز والأحقاد ويزرع سكينه في الذاكرة اللبنانية الجماعية الجريحة لا يستحق أن يكون في الصدارة الوطنية". ورأى أن "حق التنقل يكفله القانون لكن نفس القانون يمنع التحريض الطائفي واثارة الغرائز واستدعاء ذاكرة الحرب الأليمة ويحاسب عليها."

وكان رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل قال في حفلة تخريج طلاب الجامعة الأنطونية ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون:"معركتنا بين مفهومين، مفهوم الدولة ومفهوم التسلط، وما بين نهجين، نهج المؤسسات ونهج الزعرنات، وأطمئنكم أن قوى الشر لن تقوى على قوى الخير".

وتوالت أمس أيضا التعليقات على الزيارة المنتظرة اليوم لباسيل إلى طرابلس، وقال رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عبر"تويتر": "نؤيد ما قاله رئيس الجمهورية من "ان حرية تنقل اللبنانيين في المناطق، ولا سيما ممثلي الشعب، يجب أن تبقى مصانة" وندعو الى مراعاة الأوضاع في طرابلس ونحذر من خلق ذرائع لتشنجات لا تخدم السلم الاهلي الذي نحرص عليه، وهذه قناعتي بالنظر الى الواقع الذي نعرفه. حمى الله لبنان من الفتن والشرور".

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كما تمنّى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار على الطرابلسيين الذين عبّروا عن رفضهم للزيارة، ان يتناسب اسلوب رفضهم مع ثقافة واخلاق وادبيات المدينة"، كما تمنىّ على كل زائر للمدينة ان يُطلق مواقف تُعبّر عن تربيته وثقافته واخلاقه التي تخدم الوحدة الوطنية واستقرار البلد".

وقال لـ"وكالة الأنباء المركزية": "نريد من جميع ابناء طرابلس ان يمتثلوا الى الهدوء والاصالة في الاخلاق وحسن التعامل سواء بالنسبة لباسيل او لمُطلق مسؤول يزور المدينة. فليُعبّر كل عن رأيه من خلال التربية التي يرتضيها".

وفي حين اكد "ان احداً لم يتّصل به من جانب باسيل لابلاغه بزيارة طرابلس ولقائه"، اوضح رداً على سؤال "ان باسيل يعلم جيداً رأي اهالي طرابلس بزيارته"، معتبراً "ان الادبيات العامة تدل الى ثقافة اصحابها، وما ينطق به يعكس البيئة التي تربّى فيها".

اضاف المفتي الشعّار "نتمنّى على الجميع العودة الى الهدوء والرشد والتحلّي بوعي وطني، وعلى اللبنانيين ان يكونوا حريصين جداً على الوحدة الوطنية، وأي خطاب لا يخدم هذه المصلحة لا يُفيد صاحبه ولا من يُمثّل".

وكان الوزير السابق اللواء أشرف ريفي قال إن باسيل يمثل "داعش" المسيحي وأن "داعش" الإسلامي و"داعش" الإسلامي مرفوضان في طرابلس.